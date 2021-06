Deense winkelketen JYSK bouwt distributiecentrum in Lelystad: zo’n 400 banen erbij

De Deense winkelketen JYSK gaat een distributiecentrum in Lelystad bouwen. Dat gebeurt op bedrijventerrein Flevokust, ten noorden van de stad, waar een lap grond van 25 hectare is gekocht. Het distributiecentrum is goed voor zo’n 400 banen.

Flevokust is de ‘optimale locatie’ voor JYSK, zegt topman Allan Kjærgaard in een persbericht. Dat heeft te maken met de ‘perfect gelegen kavel’ van 25 hectare, de nabijheid van de nieuwe containerhaven en de ‘geweldige infrastructuur’. ‘Het is precies waar we naar zochten’.

8000 containers

JYSK verkoopt interieurproducten, zoals matrassen, meubels en raamdecoratie. Het bedrijf heeft winkels in meer dan 50 landen. Vanuit Lelystad, het distributiecentrum in de polder wordt het tiende wereldwijd, wil JYSK de markt in Noordwest Europa bedienen. Jaarlijks zullen zo’n 8000 containers via de haven in Lelystad worden verscheept. De buitendijkse containeroverslag is in 2018 in gebruik genomen. Het binnendijkse bedrijventerrein volgde iets later.

Quote Dit is een prachtige aanwinst voor de stad Adam Elzakalai, Wethouder Lelystad

Volgens een opgetogen wethouder Adam Elzakalai (‘Een prachtige aanwinst voor de stad’) is JYSK goed voor zo’n 400 banen in Lelystad. Kjærgaard spreekt zijn vertrouwen uit in het vinden van ‘gekwalificeerde werknemers’. JYSK verwacht aan het eind van het eerste kwartaal in 2022 te beginnen met de bouw en hoopt het distributiecentrum half 2024 in gebruik te nemen.

Volledig scherm Impressie van het distributiecentrum dat Somerset op het Lelystad Airport Business Park wil bouwen. © Somerset Capital Partners

Lelystad raakt steeds meer in trek als vestigingsplaats voor grote distributiecentra. De Spaanse modereus Inditex streek enkele jaren geleden neer op het bedrijventerrein bij het vliegveld. Inditex kocht hier 65 hectare met een optie op nog eens 16 hectare. Investeerder Somerset Capital Partners heeft in hetzelfde gebied 10,2 hectare gekocht. Een stukje verder, langs de A6, heeft fietsengigant Giant onlangs ook een distributiecentrum gebouwd.