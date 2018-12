Defensie houdt met drone Oostvaardersplassen in de gaten

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de hulp van defensie is ingeschakeld, om zo het gebied goed in de gaten te kunnen houden. Met de hulp van een drone is er meer zicht op wat er gebeurt. Op dit moment geldt er voor andere drones, kleine vliegtuigen en helikopters een vliegverbod boven de Oostvaardersplassen. Het verbod ging maandag vanaf half 8 's ochtends in en geldt tot 18 december. Tot nu toe hebben de vluchten met de drone van defensie nog niet geleid tot aanhoudingen.

Actievoerders

Op sociale media delen actievoerders beelden van het Kotterbos, waaruit duidelijk wordt dat ze dichtbij de faunabeheerders die bezig zijn met schieten zijn. Of ze daarbij ook op verboden gebied zijn, is onduidelijk. Staatsbosbeheer heeft daar geen signalen van ontvangen, maar het gebied wordt goed in de gaten gehouden. Eerder deze week werden vijf hekken in de Oostvaardersplassen gesaboteerd door actievoerders. Er was onder meer lijm in de sleutelgaten van de hekken gespoten.