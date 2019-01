Definitief einde voor kringloopwinkel ‘De Kleine Beurs’

Volledig scherm Willem van Engelen (links) en medewerker Evert Kist zaten in oktober nog vol enthousiasme toen ze Kringloopwinkel ‘De Kleine Beurs’ in het oude pand van Postduivenvereniging De Luchtpost aan de Reigerweg in Kampen in gebruik namen. © Foto Freddy Schinkel

Willem van Engelen begon in 2014 zijn kringloopactiviteiten in Kampen aan de Energiestraat, waar hij naar eigen zegen vooral mensen met een kleinere beurs wilde helpen. ,,Vandaar ook die naam.’’ In mei 2018 brandde het complex waarin de kringloopwinkel was gevestigd tot op de grond toe af, samen met enkele andere ondernemingen. Uit camerabeelden blijkt dat de brand was aangestoken bij De Kleine Beurs.

Doorstart

Van Engelen zegt nog steeds geen idee te hebben wat daarvoor de aanleiding zou kunnen zijn. In september 2018 maakte De Kleine Beurs een doorstart in een pand aan de Reigerweg, waar de eigenaar dacht zijn voordeel te kunnen halen door de nabijheid van de Jan Posthal schuin aan de overkant. ,,Als de Posthal het niet heeft, heeft Willem het misschien’’, liet de eigenaar van De Kleine Beurs afgelopen zomer optekenen in deze krant.

Dat optimisme is Van Engelen inmiddels ontgaan. De omzet van de winkel aan de Reigerweg was niet voldoende om door te gaan met de handel. ,,Ik heb deze maand iets van 435 euro omgezet’’, zo blikt hij op zijn boekhouding. ,,En ik heb een huur van 480 euro, exclusief de vaste lasten. Ik kan het niet meer rondbreien.’’ Van Engelen investeerde het geld dat hij van de verzekering kreeg voor zijn afgebrande boedel aan de Energiestraat in de nieuwe vestiging. Maar dat geld is inmiddels op stelt hij. ,,En ik wil niet in de armoede belanden. Of nog verder in de armoede dan ik nu al zit.’’

Uitverkoop