Demonstraties bij Oostvaardersplassen mogen doorgaan

Drie keer code geel? Hoezo? 'We zijn geen waarzeggers'

12:03 Het Oosten van het land kreeg deze week herhaaldelijk te maken met Code Geel. De manier van het KNMI om te waarschuwen voor gevaarlijk weer op komst. Er viel echter geen druppel en er was geen donderslag te horen. ,,We zijn wettelijk verplicht om te waarschuwen als er 60 procent kans is op slecht weer", verdedigt Femke Goutbeek namens het KNMI de Code Geel-meldingen.