Demonstraties rond Oostvaardersplassen mogen doorgaan

Het gaat om een stille tocht van de stichting Welzijn Grote Grazers en een colonne over de A6. Voor beide protesten in Lelystad is een vergunning verstrekt, onder voorwaarden waarmee de organisatoren akkoord zijn gegaan. Dat ging niet van harte bij de actievoerders die na hun rit over de snelweg bloemen wilden leggen bij de Oostvaardersplassen. ,,We stonden met de rug tegen de muur', zegt Bas Metzemaekers, een van de organisatoren. ,,We moesten de voorwaarden wel accepteren.''

Quote We stonden met de rug tegen de muur Bast Metzemaekers

De beoogde route bleek een heikel punt. Het plan was een rondje te maken, met het bezoekerscentrum als begin- en eindpunt. Dat mag niet. Uit angst voor escalatie, denkt de in Aalsmeer woonachtige Metzemaekers. ,,Nu moet iedereen zijn eigen weg zoeken bij afslag 7, met alle chaos die daar bij hoort, van auto's en karren plus rotzooi die alle kanten opgaan. Wij wilden bij die afslag in Almere juist als een lang lint terug naar de Kitsweg, om samen af te sluiten. Dat leek ons ook een stuk veiliger.'' Het plan was bij terugkeer bloemen te leggen, ter nagedachtenis van al die gestorven grote grazers. Wie dat nog wil, moet dat nu bij het vertrek doen. ,,Al heb ik liever dat mensen hooi kopen voor dat geld. Daar hebben de dieren meer aan.''

Raddraaiers

De organisatie van de stille tocht in het centrum van Lelystad hoefde het demonstratieplan maar op één punt te wijzigen voor een vergunning. Bij een oversteekpunt in de route moet een verkeersregelaar komen. Geen punt, zegt voorzitter Yvonne Bierman van de stichting Grote Grazers. ,,We moeten er ook voor zorgen dat er geen raddraaiers zijn. Die willen we zelf ook niet. Als er raddraaiers zijn, halen we die er tussenuit. Iedereen weet dat we een stille tocht willen, als eerbetoon aan de dieren die uitgemergeld zijn door een finaal mislukt experiment.''

Quote De stille tocht is een eerbetoon aan de dieren die uitgemergeld zijn door een finaal mislukt experiment Yvonne Bierman

Deelnemers aan de colonne over de A6 verzamelen om 12.00 uur bij het bezoekerscentrum van de Staatsbosbeheer in Lelystad, een half uur later gaan auto's en vrachtwagens in colonne de A6 op. De stille tocht vertrekt rond het middaguur, bij het provinciehuis in het centrum van Lelystad. ,,We laten ons verrassen'', zegt Bierman over de opkomst. ,,We hopen dat veel mensen hun stem laten horen.''