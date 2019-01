DENK en Forum voor Democratie doen mee aan provinciale verkiezingen Overijssel en Flevoland

Een woordvoerder van DENK geeft aan dat de partij op 20 maart gaat meedoen in Overijssel en Flevoland. Over Gelderland kan hij nog geen uitsluitsel geven. ,,We komen binnen nu en twee weken met meer informatie naar buiten. Dan melden we ook welke personen op de lijst komen te staan.’’

Forum voor Democratie

Forum voor Democratie geeft aan bij de verkiezingen in alle provincies mee te doen. De partij maakt aan het einde van de maand meer bekend over kandidaten. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 deed de partij alleen in gemeente Amsterdam mee. Er werden daar drie zetels behaald. Denk was destijds actief in veertien gemeenten, waaronder Deventer en Lelystad.