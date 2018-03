DENK stelt Kamervragen over mishandeling meisje met hoofddoek in Emmeloord

Anderhalf jaar cel voor brute aanranding in Zeewolde

16:33 De rechtbank in Lelystad heeft een 23-jarige man veroordeeld tot anderhalf jaar cel voor een brute aanranding in Zeewolde in 2014. Tegen de man was zes maanden cel en een taakstraf geëist, maar de rechters vonden een hogere straf gepast.