Derde man aangehouden voor vechtpartij Hotel Noordoostpolder in Bant

Verdachten zonder vaste verblijfplaats

De eerste twee mannen die zijn aangehouden zijn 21 en 44 jaar. De derde persoon die is aangehouden is 26 jaar. Aanvankelijk werd gedacht dat de mannen woonachtig waren in Wanneperveen, maar de politie laat nu weten dat geen van deze drie mannen een vaste verblijfplaats hebben.

Over de toedracht van de vechtpartij kan wegens lopend onderzoek nog niets worden gezegd. Het slachtoffer ligt momenteel nog in het ziekenhuis. Over zijn toestand is verder niets bekend.

Verkapt Polenhotel?

Hotel Noordoostpolder is in het verleden vaker in opspraak geweest. Omwonenden stapten naar de rechter omdat ze van mening waren dat het een arbeidsmigrantenhotel was. Hierna volgden slepende juridische procedures waarna de Raad van State oordeelde dat er geen sprake was van een hotel. Na een dwangsom van de gemeente beloofde het hotel beterschap. Bij een nieuwe controle bleek Hotel Noordoostpolder zich aan de regels te houden. Wethouder Wiemer Haagsma in 2018: ,,Maar we blijven het in de gaten houden.”