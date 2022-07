Dertig dure bonnen voor bellende (of appende) chauffeurs in Lelystad

De Nederlandse Staat is 10.500 euro rijker; dertig automobilisten en vrachtwagenchauffeurs 350 euro armer. Zij werden vandaag het ‘slachtoffer’ van de zogenaamde MONOcam, die registreert of bestuurders niet afgeleid worden door een mobiele telefoon of ander apparaat.

De politie plaatste de camera op een viaduct boven de A6 bij Lelystad. Deze slimme camera zou in staat zijn om te ‘zien’ of bestuurders een mobieltje of ander apparaat in de handen hebben terwijl ze rijden.

De boete daarvoor van 350 euro is niet mals, maar de politie wijst er op dat afleiding in het verkeer een van de grootste veroorzakers van ongevallen is.

Banaan

Bij een bericht over de inzet van de camera dat de politie op Facebook zette, wordt nogal wisselend gereageerd. De een noemt het een goede manier om de verkeersveiligheid te verhogen, terwijl de ander de wetmatigheid betwijfelt. ,,Dus een broodje, banaan, appel of iets dergelijks negeert ie?’’, vraagt Roelof Spanjer zich af.

Volgens de politie is er het afgelopen anderhalf jaar echter uitvoerig getest en heeft de camera geleerd wanneer er sprake is van een overtreding. ‘Als hij ziet dat iemand achter het stuur mogelijk een telefoon in de hand heeft, dan geeft hij deze ‘hits’ direct door aan een agent van Team Verkeer’, zo staat er in een nieuwbericht op politie.nl.

Check, dubbel check

Die beoordeelt vervolgens de beelden of het inderdaad klopt dat een bestuurder niet handsfree bezig was. Een tweede politieagent doet onafhankelijk van die eerste check, nog een controle. Pas als beiden oordelen dat het een overtreding is, dan volgt een boete.

Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle politie-eenheden in Nederlans zo’n slimme camera krijgen.

