Deze 14 acts komen ook op festival Down The Rabbit Hole in Biddinghuizen eind deze zomer

Verplaatst

Down The Rabbit Hole vindt normaal gesproken plaats op 2, 3 en 4 juli in recreatiegebied De Groene Heuvels. Het festival is verplaatst qua locatie en datum dit jaar omdat het risico op afgelasting volgens de organisatie te groot was vanwege corona. ,,Daarnaast toeren veel van onze favoriete artiesten niet in juli, omdat een hoop andere Europese festivals ook niet doorgaan. Daarom verplaatsen we DTRH dit jaar eenmalig naar het einde van de zomer’’, verklaarde een woordvoerder in april.