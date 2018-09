Dichte mist in Overijssel en Flevoland: zicht soms minder dan 200 meter

De verwachting is dat de mist in de loop van de ochtend optrekt en na 9 uur niet meer hinderlijk is.

De laagste zichtwaarde is vannacht gemeten in Lauwersoog, in de provincie Groningen. Daar was het zicht midden in de nacht 84 meter. In Hoogeveen (Drenthe) en Marknesse (Noordoostpolder) ligt het zicht tussen de 100 en 200 meter.