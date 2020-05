Diep respect bij voorzitter vissersbond over veerkracht Urker vissers

Inmiddels is de Lemster 33 jaar boegbeeld van de vissersbond die Urk als uitvalsbasis heeft. De stuurman en scheepswerktuigbouwkundige van weleer gidst de belangenvereniging voor vissers ook nu door de woelige baren. ,,De visserij is wel wat crises gewend’’, zegt Nooitgedagt (59). ,,Elke crisis in anders. De oliecrisis was een gevoelige slag voor de visserij door zijn hoge prijzen, de crisis van nu heeft weer een heel andere dimensie. Deze crisis gaat over levens. Als voorzitter van de vissersbond ben ik de kapitein die op de brug moet zijn. Die alert is op wat er gebeurt en in de gaten houdt wat nodig is. Ik heb hier inmiddels wel een bepaald gevoel voor, maar ik doe het niet alleen. Als voorzitter mag ik de vlag vasthouden, maar ik doe het samen met bestuur en gekwalificeerd personeel.’’