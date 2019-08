Dijk dicht door zand? Nog even doorbijten, het komt goed

Jazeker, een mondiale primeur, die natuurlijke zandoevers aan de dijk Lelystad-Enkhuizen. Maar de tien miljoen kuub zand die ter versterking tegen de dijk aan is gelegd leidde afgelopen weekend voor de derde keer in dik drie maanden tot langdurige sluiting van de weg. ,,Op sommige plekken lag er 50, 60 centimeter zand op de weg.’’

Dus wat nu? Nou, niks. Rijkswaterstaat (RWS) gaat door op de ingeslagen weg: aanleg van een extra grondlaag bovenop al het zand; dat wordt ingezaaid met gras waardoor het zand bij harde wind blijft liggen. Volgens een woordvoerder is het zand dat afgelopen weekend de provinciale weg opwaaide enkel afkomstig van het nog niet van de grondlaag voorziene deel van de zandoever. Het gaat naar schatting om zo'n 5500 kuub zand, een slordige 300 vrachtwagens vol. In juni ging het om 1800 kuub. Maar uiteindelijk is het gras nog steeds de permanente oplossing, meent RWS. Kwestie van nog even geduld dus.

Geen berichten

RWS stelt van tevoren al rekeningen te hebben gehouden met zandverstuiving, er was ook al geld gereserveerd voor extra maatregelen als het sproeien van grond, plaatsen van zandstuifschermen en de extra grondlaag. RWS stelt geen boze berichten te hebben gekregen over de derde lading zand op de provinciale weg in korte tijd. Het is, laat een woordvoerster weten, voor de provincie Flevoland evenmin reden om eens met RWS in gesprek te gaan.

Onveilig

Het Zwolse bedrijf Van der Kolk Infra en Incidenten Support komt voor provincie Flevoland in actie bij calamiteiten op de provinciale wegen. Een woordvoerder ,,We houden de dijk zo lang mogelijk open, maar zaterdag was het onveilig. We reden van Lelystad naar Enkhuizen, dat was een heftig ritje vanwege het mulle, droge zand. Op sommige plekken lag het wel 50, 60 centimeter hoog op de weg. Het kon niet anders dan dat de dijk dicht ging. Onderaannemers van RWS hebben het zand weggehaald. Wij stonden 36 uur lang met twee man aan weerszijden van de dijk, hebben daarvoor twaalf mensen in moeten zetten.’’

Frustrerend

Harderwijker Piet Dol baat Eethuis De Dijk, vlak voor Enkhuizen, uit. Hij baalt stevig want kon zaterdag zijn deuren alweer niet openen. ,,Frustrerend. Kijk, als de dijk vanwege een ongeluk dicht moet kan ik dat wel begrijpen, maar hierdoor... Je hoeft volgens mij niet gestudeerd te hebben om te weten dat dat zand op de weg komt bij een beetje wind.’’ Dol stelt dat de sluiting afgelopen weekend hem een slordige 2000 euro kost. ,,Het is weekend en ook nog eens hoogseizoen, he. Een schadeclaim? Nee, het heeft weinig zin om er een zaak van te maken.’’ Van RWS heeft Dol nog niets gehoord. Marketing manager Scott Otte van het Lelystadse outletcentrum Bataviastad: ,,We hebben een prima week gehad, maar ik zie wel dat het bezoek op zaterdag en zondag achterbleef bij onze verwachtingen, dat zal met het stormachtige weer en de gesloten dijk te maken hebben. Het is voor ons echter geen reden om hierover met RWS of de provincie in gesprek te gaan.’’

Dijk nu bestand tegen extreme stormen