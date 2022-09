Diny (72) uit Marknesse haakt Bloemetjes voor NOP: een klein gebaar dat zorgt voor een grote glimlach

Brugklas­ser Gijsbert (12) komt om het leven op terugweg naar huis: verslagen­heid groot

Biddinghuizen is in rouw gedompeld door het overlijden van de 12-jarige Gijsbert Middag. De brugklasser kwam woensdagmiddag om het leven na een botsing met een vrachtwagen op de terugweg van school. ,,Hij was een echte teamspeler’’, zegt de voorzitter van de plaatselijke vereniging BAS Voetbal, waar Gijsbert lid was. ,,Dit is een drama.’’

1 september