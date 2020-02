Discussie op Urk: wel of geen trapjes om drenkelingen te redden

Vals ‘AliExpress-geld’ in omloop in Emmeloord

5 februari In een supermarkt in Emmeloord is de afgelopen dagen meerdere keren geprobeerd om met valse briefjes van tien euro te betalen. De biljetten lijken net op echt geld, maar op de achterkant staat in kleine letters ‘copy’. Een stapeltje biljetten met deze tekst is voor minder dan twee dollar te koop op de Chinese online marktplaats AliExpress.