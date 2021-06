Dit is het gezicht van de vrouw die 4000 jaar geleden op Schokland leefde: ‘Ze is goed gelukt’

In beslag genomen sloep terug bij de eigenaar, onderzoek naar dodelijk ongeval op Nuldernauw duurt voort

15 juni Het onderzoek naar de oorzaak van het noodlottige sloepongeluk op het Nuldernauw is nog in volle gang. De betrokken boot is na onderzoek inmiddels terug bij de verhuurder in Ermelo.