Dit is het hartverscheurende verhaal van de Titanic van de Zuiderzee: ‘Dat Geert nog zo’n opgewekte, lieve opa kon zijn...’

Poolse verdachten van ‘liquida­tie­po­ging’ in Zeewolde blijven in cel

De drie Poolse mannen die ervan worden verdacht een 35-jarige man uit Harderwijk op klaarlichte dag te hebben neergeschoten in het centrum van Zeewolde, blijven in hun cel. Dat werd woensdag duidelijk tijdens een regiezitting in de rechtbank. Op 20 en 23 september wordt de zaak inhoudelijk behandeld.

26 mei