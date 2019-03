Dit zijn de gekozen Statenleden in Flevoland

De zes gemeenten Lelystad, Almere, Dronten, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde van Flevoland hebben nu allemaal op de gemeentelijke website bekendgemaakt hoeveel er in de gemeente op de kandidaten is gestemd.

Door deze voorkeursstemmen per kandidaat op te tellen en vervolgens binnen de partij te rangschikken, is te achterhalen wie er gekozen is voor de Provinciale Staten. De lijst hieronder is dus nog niet officieel vastgesteld, de kandidaten moeten ook nog worden benoemd. Dat gebeurt aanstaande donderdag.

Stemmenkanon

In Flevoland vallen een aantal gekozen namen op. CDA’er Hennie Bogaards-Simonse uit Emmeloord is een waar stemmenkanon gebleken in de gemeente Noordoostpolder, ze haalde in haar gebied bijna 2500 stemmen binnen. Dankzij die boost is ze nu de nummer 2 van haar partij en laat de nummer 3 ver achter zich. Ook Syvia Kers uit Lelystad van Partij voor de Dieren maakt een sprong, ze klimt van plek 4 naar 2.