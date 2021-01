Dit zijn de verwachtingen van de burgemeesters in Flevoland en Kampen voor 2021: ‘Jaar vol met kansen’

Bort Koelewijn (burgemeester Kampen)

Grootste uitdagingen ,,Het wordt voor Kampen een belangrijk jaar. Er worden veel strategische beslissingen genomen. De raad heeft in december ingestemd met het versnellen van de woningbouwopgave die er ligt. We moeten kijken waar we precies gaan bouwen. Wellicht kunnen we de tweede fase van de woningbouw op het Reevediep versnellen. We kijken of het verdwijnen van winkels extra huisvestiging kan opleveren. Kampen wil in 2035 klimaatneutraal zijn. Voornamelijk windenergie moet daarbij helpen. We moeten, in samenspraak met buurgemeenten zoals Zwolle, kijken waar windmolens kunnen komen. De Tweede Kamerverkiezingen zijn in maart. Gemeenten komen miljarden tekort. Ik hoop dat er een oplossing komt zodat gemeenten nog wat kunnen doen.”