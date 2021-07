DNA op opvallende plekken na brute verkrachting Lelystad, maar verdachte tbs'er ontkent

Urker visbotter die als een van de eersten hulp bood bij Watersnood­ramp weer even terug in Zeeland

8 juli De UK 141, de Urker visbotter die in 1953 als een van de vissersschepen mensen tijdens de Watersnoodramp in 1953 ophaalde, is terug in Zeeland. Het schip legde in Zierikzee. Aan boord onder meer burgemeester Jack van der Hoek en Jaap Schoof, die als negenjarig ventje destijds een van de evacuees uit het rampgebied in Duiveland was.