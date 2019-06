Documentaire belicht Flevolandse oorlogsjaren: ‘Ook jongste provincie heeft verhalen over deze tijd’

De berging van een vliegtuigwrak in het Markermeer vormt de rode draad van een documentaire over Flevoland in de Tweede Wereldoorlog. ,,Ook de jongste provincie heeft verhalen over deze jaren’’. Vijf vragen.

Wie gaat de documentaire maken?

Dat is nog niet duidelijk. ,,Zover zijn we nog niet’’, zegt een woordvoerder van de provincie, opdrachtgever van de documentaire. Hij verwacht dat de opnamen in het najaar beginnen, bij de berging van het wrak van een Short Stirling BK710, een Engelse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog. De overblijfselen van dit toestel liggen voor de kust van Almere. Zeer waarschijnlijk met de stoffelijke resten van de bemanning nog aan boord.

Waarom laat de provincie dit filmen?

,,Zo'n berging is bijzonder’’, zegt de woordvoerder. ,,We willen dit proces van A tot Z in beeld brengen, maar schetsen ook de context. Wie vormden de bemanning? Wat was hun missie? En in bredere zin willen we de rol van Flevoland in de Tweede Wereldoorlog belichten. Ook de jongste provincie heeft verhalen over deze periode.’’

Alleen de Noordoostpolder bestond toch in de oorlog?

Klopt, het stond bekend als onderduikersparadijs. Maar er is meer. Tegen het eind van de oorlog werden ‘bleekneusjes’, kinderen uit grote steden, naar Urk gestuurd om aan te sterken. Verder vlogen er veel vliegtuigen over het IJsselmeergebied - neem de Short Stirling - en werd bij het droogleggen van de polder menig wrak blootgelegd. De propellers van een Lancaster bommenwerper zijn onderdeel van het oorlogsmonument in Dronten. De dodenherdenking trekt hier jaarlijks duizenden mensen en wordt bijgewoond door airgunners uit Engeland. ‘Het vastleggen en vertellen van verhalen (...) over de betekenis van Flevoland in de Tweede Wereldoorlog is van groot belang’, schrijft de provincie.

Komen deze verhalen óók naar voren in de docu?

Ja, de berging van de Stirling is de rode draad, maar het Flevolandse oorlogsverhaal wordt ‘vanuit verschillende invalshoeken verteld’, aldus de provincie die overigens 150.000 euro beschikbaar stelt voor de filmproductie. Bedoeling is om een brug te slaan tussen heden en verleden, met een ‘prominente plek’ voor jongeren.

Waar zal de documentaire te zien zijn?

Ook dat is nog niet bekend. ,,Ik verwacht dat de publieke omroep volgend jaar wel interesse heeft’’, zegt de provinciewoordvoerder. Alleen al omdat het dan 75 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. ,,En dit jaar organiseerde Flevoland de nationale viering van de bevrijding. Dat zijn óók twee mooie redenen om een documentaire te laten maken’’.