Dode bij inferno op de A6 is 22-jarige vrachtwagenchauffeur uit Groningen

poll Verslagge­ver Caspar ging deze week op pad met de CoronaMel­der: ‘Toch een tikje teleurge­steld’

14:57 In de buurt van iemand die besmet is met het coronavirus? De app CoronaMelder kan het je sinds een week vertellen. Verslaggever Caspar van Oirschot vroeg zich af wie in zijn buurt misschien het virus onder de leden had en hield de app in de gaten. En wachtte, en wachtte en wachtte...