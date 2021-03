Dode bij ongeluk op A6 van Almere naar Emmeloord

Video Alsof corona niet bestaat: Thierry Baudet hapt harinkje in restaurant en schudt honderden handen op Urk

23 februari Het bezoek van van Thierry Baudet aan Urk heeft vanmiddag honderden mensen op de been gebracht. De leider van Forum voor Democratie schudt veel Urkers de hand en eet - zonder mondkapje en afstand te houden - met zijn campagneteam een visje in een restaurant. Corona lijkt niet te bestaan. ,,Urk is de voorhoede van Nederland.”