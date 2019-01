Dode bomen in ‘mikadobossen’ in Flevoland blijven voorlopig liggen

De zogenoemde ‘mikadobossen’ zien er uit alsof er een explosief in is ontploft. Sommige percelen zijn deels of bijna volledig omgewaaid, geveld door de essentaksterfte. Dode stammen liggen schots en scheef over elkaar, wortels steken troosteloos uit de grond. Andere stammen hangen schuin tegen bomen die nog wel overeind staan. Een stuk bos naast landgoed De Wielewaal in Zeewolde is voorlopig niet toegankelijk voor publiek vanwege het gevaar van vallende bomen.