Dode zeearend langs Zwarte Meer stelt boswachter voor een raadsel

Vertrouwde bewoner

De zeearend is als jong geringd in Duitsland en werd in 2010 voor het eerst rond het Zwarte Meer gezien. Vanaf 2015 heeft het vrouwtje meerdere jongen grootgebracht. De vogel is zeker 10 jaar oud geworden en was een ‘vertrouwde bewoner’ van het gebied, aldus Natuurmonumenten. Over de doodsoorzaak kan Kreetz nog niets zeggen. ,,Er is geen schade aan het dier te zien, het is een raadsel wat er is gebeurd’’. De vogel gaat voor onderzoek naar Wageningen Universiteit. Over enkele weken moet duidelijk zijn waar de zeearend aan is overleden.