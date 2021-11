Dodelijk ongeval blijft mysterie: Marknesserweg staat volgens provincie bekend om ‘rustig verkeersbeeld’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Forse coronapie­ken op Urk en in Zwartewa­ter­land, storm in Staphorst gaat liggen

Er zijn 879 mensen positief getest in de veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland tussen gisterochtend en vanochtend. Dat zijn er 57 minder dan een etmaal eerder. De gemeenten Urk en Zwartewaterland vallen in negatieve zin op. Dat is niet de eerste keer.

2 november