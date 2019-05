Dodelijk ongeval op Markerwaarddijk in Lelystad: weg tot 12 uur volledig dicht

Bij het ongeval op de dijk is een vrachtauto en personenauto betrokken. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek. Het ongeval in Lelystad vond eerder dinsdagmorgen plaats waardoor de N307 in beide richtingen voor lange tijd is afgesloten. Volgens de provincie Flevoland gaat dat ook nog enkele uren duren. Weggebruikers moeten rekening houden met flinke hinder. Automobilisten die voor de afsluiting staan, worden momenteel door verkeersregelaars van de weg begeleid.