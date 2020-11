Dodelijke steekpartij naast school in Lelystad, 19-jarige overlijdt

KAART I Regio kleurt donkerder, tekenen van herstel op Urk blijven uit

25 november Urk blijft onverminderd slecht scoren op de coronakaart van Oost-Nederland. Waar gisteren een kleine daling was te zien in de cijfers van het RIVM is er vandaag weer sprake van een lichte stijging. Urk blijft dé brandhaard van Nederland.