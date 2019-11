Dolgelukkige Albert uit Markenesse wint 100.000 euro in BankGiro Loterij en schenkt deel geld aan kinderen

Al enige tijd geleden stond Jamai bij Albert op de stoep om hem te verrassen. Nadat de Marknessenaar drie van zijn grootste wensen had opgeschreven, waarbij een bank voor zijn dochter bovenaan het lijstje stond, overhandigde Jamai hem met een cheque van 100.000 euro. De uitreiking was afgelopen weekeinde te zien in het programma ‘BankGiro Miljonairs’ bij RTL 4.

,,Wat een verrassing! Ik vond het moeilijk om drie wensen te noemen, want we hebben het goed. Alles is gezond en dat is het belangrijkste. Als ik dan toch iets moet noemen, dan ga ik voor een nieuwe bank voor mijn dochter, comfortabele stoelen voor naast de camper en een babykamer voor mijn zoon, die binnenkort vader wordt’’, aldus de dolgelukkige Albert, die er nog snel aan toevoegde: ,,En vanavond gaan mijn vrouw en ik lekker uit eten.’’