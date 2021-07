‘Doorloopevenement’ Dahliafestival redding voor Corso Vollenhove: ‘Organiseren zit in onze genen’

Amsterdams raadslid blijft vierkant achter standpunt ‘homohaters’ Urk staan

25 juli Het Amsterdamse D66-raadslid Jan-Bert Vroege kreeg veel boze reacties uit Urk na zijn uitspraken over dat in het vissersdorp vaak witte jongens met een vissersachtergrond zorgen voor agressie tegen homo’s. Verbaasd was hij over de vele reacties, maar spijt van zijn uitspraken heeft hij niet. ,,Als ik voer heb gegeven voor een discussie was het mij allemaal waard.”