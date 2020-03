Dorps wonen in Reeve met weids uitzicht op het water vanaf de dijk

Het ‘landschap als drager’ met architectuur die zonder ‘zware wenkbrauwen’ het gevoel van de polder moet weerspiegelen; dat moet de sfeer worden in de nieuwe Kamper woonwijk Reeve die in de toekomst naast het Reevediep zal verschijnen.

Tot eind december was het nog onzeker of die wijk er inderdaad ooit zou komen. Maar tot opluchting van de gemeente gaf de Raad van State daags voor Kerst groen licht voor de bouw van de wijk. Of liever gezegd; het dorp Reeve, want in de opzet die architect Jelle Houben gisteravond presenteerde in een volle Stadsgehoorzaal, speelde het dorpse karakter van Reeve een grote rol.

Beschutting

In eerste aanleg verschijnen er straks woningen in de dorpskern, rondom de sluis en op de veelbesproken klimaatdijk. Met name in die laatste groep woningen is wat verandering gekomen sinds het laatste ontwerp. Houben liet zien dat de woningen op die dijk - relatief uniek dat er in Nederland op een dijk gebouwd mag worden- een weids uitzicht krijgen over het water. ,,Dusdanig gegroepeerd dat ze een soort beschutting bij elkaar zoeken’’, zo toonde Houben een schetsontwerp waarin de klimaatdijk-woningen inderdaad in groepjes schijnbaar kris kras door elkaar heen stonden.

Voor de inspiratie voor deze woningsoort bezochten de plannenmakers voor Reeve onder andere het voormalige Zuiderzee-eiland Marken waar woningen op een vergelijkbare wijze op de dijk zijn gebouwd. Er wordt de nodige belangstelling verwacht voor zowel de kant en klare huizen als de kavels in Reeve, reden waarom er vanuit de zaal wat voorzichtige vragen ontstonden over hoe de woningen straks worden toegewezen.

Procedure

Projectontwikkelaar André ten Vergert van BPD Gebiedsontwikkeling kon daar nog geen passend antwoord op vinden, behalve dan dat er een redelijk transparante procedure komt waarop mensen zich in kunnen schrijven. Of Kampenaren voorrang krijgen bij die procedure is ook nog niet bekend, maar volgens de projectontwikkelaar blijkt uit de verdeling van de woningen in bijvoorbeeld het Stationskwartier toch al dat het leeuwendeel van de woningen door Kampenaren wordt bewoond.

Wat de prijs per vierkante meter gaat worden in Reeve? Ook daarover is nog geen duidelijkheid, maar zeker is wel dat het in elk geval geen wijk voor starters gaat worden, moest projectontwikkelaar André ten Vergert bekennen. ,,Onder de twee ton kunnen we eigenlijk niet meer leveren.’’