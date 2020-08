Dorpsfeesten allemaal geschrapt in de Noordoostpolder: ‘Gevoelsmatig drijf je van elkaar weg’

Hoe erg is het dat een dorpsfeest niet doorgaat? ,,Best erg’’, zegt Arjan Dunnewind, dorpsvoorzitter van Bant. ,,Saamhorigheid is zo belangrijk voor een dorp, maar je moet wel zorgen dat de band die je met elkaar hebt, goed blijft. Samen leuke dingen doen dus. Dat gaat nu gewoon niet, al ga ik er nog wel vanuit dat mensen elkaar weten te vinden als het niet goed gaat.’’