Draaginsigne voor gewonde militair uit Lelystad

Marco Tessers uit Lelystad heeft het draaginsigne voor gewonden gekregen. De onderscheiding is een teken van respect en dank voor militairen die tijdens oorlogen of vredesmissie lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt.

Tessers is in de jaren negentig drie keer uitgezonden als militair. Hij diende bij vredesmissies in Bosnië en Kosovo. Daarbij werd hij hard geconfronteerd met de oorlogswerkelijkheid, stelt gemeente Lelystad. Ondanks zware beproevingen ging Tessers door met zijn werk in oorlogsgebieden in voormalig Joegoslavië, maar helemaal ongeschonden kwam hij niet door deze tijd heen.

Respect en waardering

Burgemeester Ina Adema speldde de onderscheiding donderdag op Tessers. Lelystad telt bijna 600 veteranen in diverse leeftijden die bij de krijgsmacht hebben gediend. Hun inzet in moeilijke en gevaarlijke gebieden dwingt volgens de gemeente respect en waardering af. Lelystad heeft jaarlijks een eigen Veteranen Ontmoetingscentrum. De gemeente heeft een eigen veteranendag en vorige maand is de stichting Veteranen Lelystad officieel opgericht. Deze ontwikkelingen bieden veteranen de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en maken de speciale plek die veteranen hebben in de stad meer zichtbaar, aldus de gemeente.

5000 veteranen