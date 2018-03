Drie Flevolandse gedeputeerden dienen ontslag in, terugtrekken kán helemaal niet

,,Het is juridisch niet mogelijk. Het bestaat niet in de Provinciewet'', zegt een woordvoerder van de provincie. ,,De Commissaris van de Koning heeft de gedeputeerden daar in de tussentijd op gewezen.'' Kortom, VVD, CDA en D66 zaten vorige week vrijdag fout toen ze in een persbericht meldden hun respectievelijke gedeputeerden Jaap Lodders, Jan Nico Appelman en Michiel Rijsberman terug te trekken. Algemeen aangenomen werd dat het dagelijks provinciebestuur daarmee demissionair was, maar dat blijkt eveneens niet te kunnen, zegt de woordvoerder. ,,Je hebt óf een college van gedeputeerde staten óf niet.'' De vier Flevolandse gedeputeerden, Ad Meijer (SP) maakt het college compleet, zijn nog een maand aan het werk. ,,Daarna vormt Commissaris van de Koning Leen Verbeek in z'n eentje het college. Dat zou een unicum zijn'', zegt de woordvoerder. ,,Dan worden geen belangrijke besluiten meer genomen.'' Kortom, er staat druk op de ketel. Flevoland heeft binnen een maand een nieuw college nodig. De politiek moet hiertoe de aanzet geven.