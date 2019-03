Drie jaar cel voor gijzeling en dubbele steekpartij in Emmeloord

André de G. ging op 3 augustus vorig jaar in zijn woonplaats door het lint. Hij trapte een vrouw in het gezicht en stak haar in haar hoofd, zo wordt hem ten laste gelegd. Er zijn vermoedens dat dat verband hield met een ruzie over drugs. In die ruzie raakte ook een tweede vrouw betrokken. Zij werd twee keer met het mes in haar rug gestoken.