Drie kapotte kliko’s en rotzooi in Emmeloord, maar van de veroorzaker geen spoor

Drie afvalcontainers aan de Pilotenweg in Emmeloord zijn vrijdagochtend vernield. Hierbij is een groot deel van de inhoud van de containers op de stoep en in het gras beland. Medewerkers van de gemeente hebben het afval opgeruimd. De veroorzaker van de rotzooi is in geen velden of wegen te bekennen.