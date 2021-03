Drieduizend zandzakken record voor Drontens jongerenwerk: ‘Dit geld hebben we hard nodig’

Dit jaar ging via bestellingen 53.000 kilo zand, verpakt in 3000 zakken, de deur uit. Zo'n 25 vrijwilligers brachten die voorraad bij de kopers thuis. Zaterdag was de tweede bezorgdag. Een decennium geleden was het alleen maar losse verkoop. Vrijwilligers ging met een bestelwagen de wijk in om daar de voorraad uit te venten. Er kwamen steeds meer wijk bij. ,,Daar heb je veel mensen voor nodig. Wat ze willen hebben, is ook lastig voorspelbaar’’, zegt Ron Methorst van Free-XS.