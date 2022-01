Dringende oproep gemeente Urk aan Rutte: ‘Help winkels overleven!’

De huidige coronamaatregelen zijn ‘oneerlijk en onhoudbaar’ voor winkeliers, kappers, horeca en andere ‘niet-essentiële’ bedrijven. Dat schrijven het college en de gemeenteraad van Urk in een brandbrief aan premier Rutte. ‘Help winkelondernemers overleven!’ is de dringende oproep vanuit het vissersdorp.

Het is een ‘noodkreet’ die regelmatig te horen is op Urk, schrijft burgemeester Cees van den Bos. De coronamaatregelen drukken zwaar op de ondernemers. De gemeente wil hen zo veel mogelijk helpen, maar is gebonden aan de landelijke regels. En kan daarmee weinig doen, zo blijkt uit de brief. ‘We geven aan dat de situatie oneerlijk en onhoudbaar is voor de ondernemers op Urk’, zegt wethouder Nathanaël Middelkoop in een reactie.

Indirect vraag Urk om het versoepelen van de coronamaatregelen. ‘Ondernemers hebben nu vooral behoefte aan mogelijkheden om meer te kunnen ondernemen’, zo staat in de brief. Daarnaast is er behoefte aan perspectief voor de midden- en lange termijn. Net als andere gemeenten vraagt Urk om een ‘strategie’ voor ondernemers. Zodat ze de kans krijgen om ‘op een gezonde manier te blijven voortbestaan’.

Quote 2G brengt brengt onnodige polarisa­tie in onze Urker samenle­ving Cees van den Bos, Burgemeester van Urk namens college en raad

Ook doet Urk een dringend beroep op Rutte om geen 2G-regel voor de horeca en evenementen in te voeren. Daarmee mogen alleen mensen die gevaccineerd zijn of genezen van corona naar binnen. ‘Dit brengt onnodige polarisatie in onze Urker samenleving’, aldus Van den Bos. ‘Bovendien is de vaccinatiegraad op Urk dusdanig laag, dat de 2G-regel de facto betekent dat een fors deel van onze samenleving uitgesloten wordt’.

Vorige week bleek dat veel winkels op Urk gewoon open waren, hoewel dat momenteel niet mag van de overheid. De gemeente kondigde aan om de komende weken streng te handhaven.

Dronten

De ChristenUnie in Dronten vraagt in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer ‘met klem’ om winkels, horeca en sportgelegenheden weer te openen. ‘Wij vinden het niet langer verantwoord om ondernemers uit te sluiten van deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer. Daarnaast is het voor jongeren van grote waarde dat zij elkaar kunnen ontmoeten op momenten buiten school en tijdens schoolse verplichtingen’, schrijft de fractie.