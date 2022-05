Dronken dollemansrit eindigt tegen lantaarnpaal Lelystad, scooterrijder drie keer op de bon

Smalle ‘racebaan’ Voorster­weg in Marknesse krijgt eindelijk snelheids­ver­la­ging

Op de veelbesproken Voorsterweg in het buitengebied van Marknesse komt een verlaging van de maximumsnelheid naar 60 kilometer per uur. De buurt is dolblij dat eindelijk wordt ingegrepen op de 4,5 kilometer lange strook die deels bestaat uit klinkers. ,,Een compliment, maar dit is een tussenstap.’’

30 april