Dronken inbreker 'heeft honger' en neemt het ervan bij Thuis Eten & Wonen in Dronten: 'Hij probeerde net een eitje bakken’

Kapsters van HiZi Hair zagen rond 9.30 uur de kapotte ruit in het pand zitten. Akkerman: ,,Eén van die meiden zag dat ze zó door het raam heen kon kijken. Ze besloten met z’n drieëen binnen te gaan kijken en zagen de inbreker lopen, die straalbezopen was. Hij probeerde een eitje te bakken, maar de gasknop had een beveiliginsgknop.” Direct besloot het drietal de eigenaar te bellen, die binnen twee minuten ter plaatse was. Ook de politie werd ingeschakeld die de man inrekende.

Akkerman kreeg gisteren van de politie nog een rol met munten terug en een flesje wijn dat de man bemachtigd had. ,,Ik sta er verbaasd over dat hij alleen dit had meegenomen. We hebben hier een enorme woonwinkel, verspreid over drie panden. Als hij kwaad in de zin had gehad, had hij heel wat kunnen aanrichten. De schade viel gelukkig mee. Ergens vind ik het ook wel zielig voor hem, hij had gewoon honger.”