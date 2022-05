Dronken man ligt in Lelystad over zijn stuur, maar gaat ondanks verbod toch rijden

De politie kreeg in de nacht van zaterdag op zondag rond 3 uur een melding van een man die voorover over het stuur van zijn auto lag. Dit was aan De Schans 18, een straat in Lelystad. De agenten die ter plekke kwamen kijken zagen dat de man dronken was, maar niet reed. Daarop kreeg de Lelystedeling een rijverbod.

Maar daarmee was de zaak nog niet afgedaan, want even later bleek na een melding dat de man toch was gaan rijden. De politie trof de 46-jarige in de buurt aan. Uit een test bleek dat de man een waarde van 665 Ugl blies, terwijl 220 Ugl is toegestaan. Naast het overtreden van het rijverbod kreeg hij daardoor ook een boete vanwege het rijden onder invloed van alcohol.