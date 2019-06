Dronten mag als enige in Flevoland Fair Trade-predikaat blijven voeren

Als eerste gemeente in Flevoland voldeed Dronten in 2011 aan de voorwaarden van Fair Trade. Elke twee jaar kijkt de overkoepelende organisatie van het keurmerk of een gemeente dat nog mag voeren. Dronten mag de status dit jaar en volgend jaar in elk geval weer voeren. De gemeente spant zich hiermee in voor eerlijke handel en duurzaam ondernemen.

Een lokale werkgroep van Fair Trade houdt zich met de uitvoering bezig. Deelnemers zijn onder meer de Wereldwinkel, natuurvereniging IVN, winkeliersvereniging Suydersee, de plaatselijke protestantse kerk en de gemeente Dronten zelf. De werkgroep stimuleert Fair Trade onder meer door een titel. Vorig jaar ging die naar de de Christiaan Huygensschool die zich onder meer met aankoop van Fair Trade producten inzet voor armoedebestrijding. In 2018 was die voor agrarische hogeschool Aeres dat via verkoop van voedselpakketten boeren steunt in ontwikkelingslanden.

Enige in Flevoland

Nederland telt nu 143 Fair Trade gemeenten. Dronten sloot zich als vijftiende gemeente in Nederland aan en is nog altijd de enige in Flevoland. Lelystad doet onderzoek naar haalbaarheid van de de status, net als de Noordoostpolder. Urk is er niet mee bezig. Datzelfde geldt overigens voor gemeente Kampen die ook niet op de lijst van gemeenten staat die zich officieel inzetten voor Fair Trade.