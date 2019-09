Drontenaar Joop (85) ziet dorpsgenoot Hakim eindelijk live schitteren

“Mijn collega’s en ik weten dat meneer enorm fan is van Ajax. Hij heeft namelijk altijd een sjaal van de voetbalclub aan zijn bedhek geknoopt”, zegt Ina Boerkamp, verpleegster in woonzorgcentrum De Regenboog in Dronten. Iedere keer wanneer zij Joop in en uit bed helpen, zien zij de sjaal.

“Mijn vraag aan de Ajax Foundation was of onze bewoner een wedstrijd mee mocht maken in de Arena. Ik had nooit verwacht dat er een reactie zou komen op deze wens, maar dat gebeurde wel.” Het werd een dag die Joop (Coloriet wil in verband met privacy geen achternaam geven) nooit meer zal vergeten. ,,Ik weet niet wat ik zeggen moet, maar wat was het geweldig. Onze Ajax fan heeft een grote glimlach en sprankelende ogen”, aldus Boerkamp. Ajax won de wedstrijd met 4-1 van SC Heerenveen. Joop had daarbij speciale aandacht voor Hakim Ziyech, de in Dronten geboren middenvelder.