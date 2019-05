Dronter hulp bij kans op een beter leven

In februari was Rixt Lanting nog in Kayunga, een regio ten noorden van de Oegandese hoofdstad Kampala. Een afspraak maken om daar voor de Stentor over te praten, blijkt nog niet zo eenvoudig. Ze is vaker in het buitenland dan in haar woonplaats Dronten. Vorig jaar zomer verruilde ze haar vaste baan in het onderwijs voor een freelance bestaan als reisleider. Ze was dit jaar ook al zes weken in Thailand, is net terug uit Nepal en stapt volgende week in het vliegtuig naar Marokko. Later dit jaar staat Sri Lanka nog het programma, als het weer kan. ,,Mijn derde vaderland’’, zegt ze. De laatste jaren is Lanting daar al acht keer geweest. Ze investeerde in een Sri Lankaan die met verhuur van fietsen zijn brood kan verdienen. ,,Zonder kapitaal is het in Sri Lanka zo moeilijk iets van de grond te krijgen. Mensen als ik hebben alle kansen en mogelijkheden. Vrijheid, middelen om wat van het leven te maken. Als ik met mijn bijdrage het verschil kan maken voor iemand die dat allemaal niet heeft, dan doe ik dat.’’