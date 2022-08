Droogte? Cees en andere fruittelers in Flevoland hebben er amper last van: ‘De appels kijken nu blij’

,,Ik had het vroeger nooit zo in de gaten, maar we zitten wel op een hele goede plek hier.’’ Michiel Appelhof (48) is fruitteler in Flevoland. Zijn vader begon in 1981 op het nieuwe land, zelf nam hij de boel over in 2005. Maar pas de laatste jaren is bij Appelhof het besef gekomen dat de fruittelers in Flevoland een groot voordeel hebben ten opzichte van collega’s op het oude land. ,,En onze toekomst hoeft er ook nog niet zo slecht uit te zien.’’