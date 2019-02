Droom komt uit voor Emmeloordse zorgboeren

Proef omscholing werklozen voor maakindu­strie Noordoost­pol­der krijgt vervolg

9:59 Vijf van de negen uitkeringsgerechtigden die mee hebben gedaan aan het proefproject ‘Toekomst in de Maakindustrie’ in de Noordoostpolder hebben een opleidingstraject of een passende baan aangeboden gekregen. De proef is daarmee geslaagd, vinden gemeente en betrokken organisaties, en wordt daarom dit jaar voortgezet.