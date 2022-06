Drugssmokkel bij gevangenis Lelystad via schoen mislukt: Amsterdammer (19) aangehouden

MET VIDEO Hoe koddig is dit? Plonzende waterbuf­fels in Zeewolde trekken veel bekijks

Met een aanloop rent de 7-jarige waterbuffel Heidi vol enthousiasme het buffelzwembad in het weiland van de familie Te Winkel in Zeewolde in. Even een dompelsessie en dan staat ze weer op het droge. ,,Sommige buffels blijven wel twee minuten onder water.”

