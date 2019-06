Duits reisprogramma zoomt in op Flevoland en Kampen

Wunderschön staat te boek als het best bekeken reisprogramma van de Duitse televisie. In de aflevering die zondag 16 juni vanaf 20.15 uur te zien is bij de WDR wordt Flevoland neergezet als een waterwereld waar toeristen hun hart kunnen ophalen. De haven van Urk passeert de revue. Op Schokland gaat de aandacht uit naar het werelderfgoed van het voormalige eiland in de Zuiderzee. In Almere draait het om de moderne architectuur. De Marker Wadden zijn een recent voorbeeld van nieuwe natuur.