Duitse media over drama op ‘paradijselijk’ Veluwemeer: ‘Kanotocht eindigt in tragedie’

Skateboar­ders en steppers moeten even wachten op vervolg Skateparkt­our in Flevoland

Na een geslaagde kick-off in Zeewolde en twee succesvolle events in Swifterbant en Lelystad houdt Sportservice Flevoland een vakantiestop. De tour voor lokale skaters, bmx’ers en steppers gaat in augustus verder in Emmeloord.

20 juli