Duizenden Flevolandse kinderen gingen afgelopen schooljaar de natuur in

De spijker op zijn kop: 25e editie huttenbouw­week te Emmeloord is een groot succes

Van de iPad-generatie was al dagen geen enkel spoor. Het Emmeloordse huttenbouwfeest vierde het 25-jarige jubileum. Hier en daar ontstond een schaafwondje, maar in de eerste plaats hielden de kinderen een brede glimlach aan de ervaring over. Er is geklust, geschminkt, gedanst en gespeeld en ook zijn onverwachte vriendschappen gesloten. Wat maakt dit evenement elk jaar opnieuw een succes?

28 juli